Терехов заявил о череде взрывов в Харькове после объявления воздушной тревоги

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Харькова Игорь Терехов сообщил о нескольких взрывах на территории города после объявления воздушной тревоги.

В своих соцсетях он отметил, что атака на Харьков продолжается.

"Прогремели уже несколько взрывов", — подтвердил мэр.

По информации украинского издания "Страна.ua", экстренные службы зафиксировали четыре взрыва в Харькове. Пока не уточняется, какие цели были поражены.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый не исключил, что российская армия начнёт наступление в направлении Харькова и Купянска. При этом он подчеркнул: удары могут быть нанесены и в других местах боевых действий.