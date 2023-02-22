Глава Харькова Игорь Терехов сообщил о нескольких взрывах на территории города после объявления воздушной тревоги.
В своих соцсетях он отметил, что атака на Харьков продолжается.
"Прогремели уже несколько взрывов", — подтвердил мэр.
По информации украинского издания "Страна.ua", экстренные службы зафиксировали четыре взрыва в Харькове. Пока не уточняется, какие цели были поражены.
Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый не исключил, что российская армия начнёт наступление в направлении Харькова и Купянска. При этом он подчеркнул: удары могут быть нанесены и в других местах боевых действий.
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