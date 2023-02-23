РВ: артиллеристы группировки "О" армии России выбили гаубицы ВСУ и сожгли склад боекомплекта

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артиллеристы группировки "О" российской армии выбили гаубицы вооружённых сил Украины (ВСУ) и сожгли склад боекомплекта в районе Сватова в ЛНР. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

Авторы издания пишут, что разведка ВС РФ чётко вскрывает истинные цели, несмотря на уловки Запада, которые поставляют ВСУ надувные макеты пушек.

Так, были засечены две гаубицы М777 производства США. Координаты целей были переданы артиллеристам "Отважных.

По противнику выехали работать самоходки МСТА-С. В результате попадания осколки повредили орудия украинских боевиков. Также загорелся и сдетонировал находившийся рядом схрон боекомплекта.