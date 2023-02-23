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РВ: артиллеристы группировки "О" армии России выбили гаубицы ВСУ и сожгли склад боекомплекта

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Силовые структуры

Артиллеристы группировки "О" российской армии выбили гаубицы вооружённых сил Украины (ВСУ) и сожгли склад боекомплекта в районе Сватова в ЛНР. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

Авторы издания пишут, что разведка ВС РФ чётко вскрывает истинные цели, несмотря на уловки Запада, которые поставляют ВСУ надувные макеты пушек.

Так, были засечены две гаубицы М777 производства США. Координаты целей были переданы артиллеристам "Отважных.

По противнику выехали работать самоходки МСТА-С. В результате попадания осколки повредили орудия украинских боевиков. Также загорелся и сдетонировал находившийся рядом схрон боекомплекта.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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