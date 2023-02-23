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Гентшаб ВСУ: за год СВО Россия выпустила по целям на Украине около пяти тысяч ракет

1:00
Силовые структуры

За год военных действий Россия выпустила по Украине более пяти тысяч ракет. Об этом заявил во время брифинга замначальника Главного оперативного управления Генштаба вооружённых сил Украины (ВСУ) Алексей Громов.

Гентшаб ВСУ: за год СВО Россия выпустила по целям на Украине около пяти тысяч ракет

По его словам, именно столько ракет было выпущено по объектам на территории Украины с начала спецоперации. Также было нанесено почти 3,5 тысячи авиационных ударов и 1,1 тысячи ударов с применением беспилотников, рассказал офицер.

Представитель украинского Минобороны добавил, что российские военные якобы используют противокорабельные крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 — "убийцы авианосцев" — на фоне "снарядного голода".

Ранее руководивший обороной Николаева генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко высказал мнение, что Россия предпримет ещё одну попытку масштабного наступления, но оно будет проигрышным.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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