Гентшаб ВСУ: за год СВО Россия выпустила по целям на Украине около пяти тысяч ракет

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За год военных действий Россия выпустила по Украине более пяти тысяч ракет. Об этом заявил во время брифинга замначальника Главного оперативного управления Генштаба вооружённых сил Украины (ВСУ) Алексей Громов.

По его словам, именно столько ракет было выпущено по объектам на территории Украины с начала спецоперации. Также было нанесено почти 3,5 тысячи авиационных ударов и 1,1 тысячи ударов с применением беспилотников, рассказал офицер.

Представитель украинского Минобороны добавил, что российские военные якобы используют противокорабельные крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 — "убийцы авианосцев" — на фоне "снарядного голода".

Ранее руководивший обороной Николаева генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко высказал мнение, что Россия предпримет ещё одну попытку масштабного наступления, но оно будет проигрышным.