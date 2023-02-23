Запад практически открыто заявил о своих целях, посылая на Украину дальнобойные ракеты, которые предназначены не для обороны, а для атаки. Однако вглубь территории России Киев ударить не посмеет. Об этом заявил генерал ВС Турции в отставке Юджель Карауз в беседе с РИА Новости.
По его мнению, совершенно понятно, чего хочет добиться Запад поставками дальнобойных ракет.
Но представить удар Украины этими ракетами по Москве или Санкт-Петербургу невозможно, так как это неправомерно и неблагоразумно, пояснил военный эксперт.
Зная о последствиях Киев такого сделать не посмеет, заключил собеседник издания.
Ранее в Генштабе ВСУ назвали количество ракет, выпущенных Россией по целям на Украине за год спецоперации.
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