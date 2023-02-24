Кнутов: для победы на Украине осталось ликвидировать 300 тысяч боевиков

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как показал ход спецоперации на Украине, националисты успели обработать не только значительную часть украинского населения, но и армию Незалежной, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Поэтому в боях уничтожаются именно те, кто поддерживает нацистский киевский режим, добавил он.

"Когда потери противника составят 250-300 тысяч человек, в украинском обществе начнется сильнейший психологический перелом", — заверил Кнутов в интервью изданию "Украина.ру".

После этого стоит ожидать сильнейшего морального кризиса среди украинцев, который коснётся армии. Боевики попросту откажутся сражаться за действующую власть, и цели СВО будут достигнуты.

Ранее аналитик заявил, что украинские войска и ВС РФ готовятся к решающему сражению за Харьковскую область.