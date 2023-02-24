Как показал ход спецоперации на Украине, националисты успели обработать не только значительную часть украинского населения, но и армию Незалежной, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Поэтому в боях уничтожаются именно те, кто поддерживает нацистский киевский режим, добавил он.
"Когда потери противника составят 250-300 тысяч человек, в украинском обществе начнется сильнейший психологический перелом", — заверил Кнутов в интервью изданию "Украина.ру".
После этого стоит ожидать сильнейшего морального кризиса среди украинцев, который коснётся армии. Боевики попросту откажутся сражаться за действующую власть, и цели СВО будут достигнуты.
Ранее аналитик заявил, что украинские войска и ВС РФ готовятся к решающему сражению за Харьковскую область.
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