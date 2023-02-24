Военный эксперт Цителашвили заявил, что США теперь разрабатывают биооружие в военных лабораториях Грузии

США прикрывают создание биооружия в лабораториях Грузии и Украины работой по борьбе с вирусами. Люди, которые живут в данных регионах всё чаще болеют раком и другими серьёзными заболеваниями. Об этом сообщил военный эксперт Тристан Цителашвили.

Он информирует, что эти военные лаборатории контролирует Пентагон и из Украины их перевозят в безопасную Грузию из-за событий, происходящих в Незалежной.

Эксперт рассказал, что Вашингтон переправил всё необходимое оборудование из Лисичанска в Тбилиси, когда в городе шли бои. Все контейнеры были опечатаны.

Помимо этого, в грузинском городе Лугар присутствуют военные из США, которые создают там биооружие под видом помощи сельскому хозяйству, заявляет Цителашвили.

"Стоит отметить, что из-за этой лаборатории у нас в стране появилось множество проблем. На территории возле лаборатории проживают люди, и многие из них стали болеть раком и всяческими вирусами. Поэтому мы, военные и население страны, призываем создать группу мониторинга", — заявил военэксперт РЕН ТВ.

Он уверен, что за использование подобного оружия всех причастных необходимо судить в гаагском трибунале.