США прикрывают создание биооружия в лабораториях Грузии и Украины работой по борьбе с вирусами. Люди, которые живут в данных регионах всё чаще болеют раком и другими серьёзными заболеваниями. Об этом сообщил военный эксперт Тристан Цителашвили.
Он информирует, что эти военные лаборатории контролирует Пентагон и из Украины их перевозят в безопасную Грузию из-за событий, происходящих в Незалежной.
Эксперт рассказал, что Вашингтон переправил всё необходимое оборудование из Лисичанска в Тбилиси, когда в городе шли бои. Все контейнеры были опечатаны.
Помимо этого, в грузинском городе Лугар присутствуют военные из США, которые создают там биооружие под видом помощи сельскому хозяйству, заявляет Цителашвили.
"Стоит отметить, что из-за этой лаборатории у нас в стране появилось множество проблем. На территории возле лаборатории проживают люди, и многие из них стали болеть раком и всяческими вирусами. Поэтому мы, военные и население страны, призываем создать группу мониторинга", — заявил военэксперт РЕН ТВ.
Он уверен, что за использование подобного оружия всех причастных необходимо судить в гаагском трибунале.
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