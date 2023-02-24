Полковник Басурин: взятием Артёмовска мы ВСУ "растянем на шпагат"

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Когда российскими силами будет взят Артёмовск (Бухмут), противник окажется "растянут на шпагат". Об этом рассказал экс-заместитель командующего Народной милицией ДНР полковник Эдуард Басурин в интервью Telegram-каналу "Донбасс решает".

"Потому что он, противник, не понимает в какую сторону мы можем двинуться", — объяснил эксперт.

По его словам, взятие Артёмовска даст возможность перерезать пути снабжения боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) и выйти к агломерации Славянск-Краматорск-Константиновка.

Ранее командир ВСУ с позывным "Мадьяр" сообщил о том, что ситуация в Бахмуте усложнилась на северном фланге.