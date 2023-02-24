Когда российскими силами будет взят Артёмовск (Бухмут), противник окажется "растянут на шпагат". Об этом рассказал экс-заместитель командующего Народной милицией ДНР полковник Эдуард Басурин в интервью Telegram-каналу "Донбасс решает".
"Потому что он, противник, не понимает в какую сторону мы можем двинуться", — объяснил эксперт.
По его словам, взятие Артёмовска даст возможность перерезать пути снабжения боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) и выйти к агломерации Славянск-Краматорск-Константиновка.
Ранее командир ВСУ с позывным "Мадьяр" сообщил о том, что ситуация в Бахмуте усложнилась на северном фланге.
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