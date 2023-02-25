Частичная мобилизация, объявленная российскими властями, стала ответом на регулярную военную помощь западных стран ВСУ, но была проведена с опозданием, заявил военный эксперт Юрий Подоляка.
Именно по этой причине ВС РФ пришлось оставить Херсон и Балаклею, добавил он.
Получившие пополнение российские подразделения успешно провели зимнюю кампанию в ходе СВО, но для закрепления успеха на передовой требуется ещё около 300 тысяч военнослужащих, пояснил Подоляка.
"Следующая волна мобилизации неизбежна, потому что по-другому победить в нынешних условиях мы, к сожалению не сможем", — уверен эксперт.
Он предполагает, что объявлено об этом будет после того, как армия перейдёт на летнее обмундирование, чтобы избежать нехватки снаряжения в войсках.
Ранее российские военкоры сообщили, что группировка "Отважные" продолжает проламывать оборону ВСУ в ожесточённых боях у Сватово-Кременной.
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