Военный эксперт Подоляка: вторая волна мобилизации в России неизбежна

Частичная мобилизация, объявленная российскими властями, стала ответом на регулярную военную помощь западных стран ВСУ, но была проведена с опозданием, заявил военный эксперт Юрий Подоляка.

Именно по этой причине ВС РФ пришлось оставить Херсон и Балаклею, добавил он.

Получившие пополнение российские подразделения успешно провели зимнюю кампанию в ходе СВО, но для закрепления успеха на передовой требуется ещё около 300 тысяч военнослужащих, пояснил Подоляка.

"Следующая волна мобилизации неизбежна, потому что по-другому победить в нынешних условиях мы, к сожалению не сможем", — уверен эксперт.

Он предполагает, что объявлено об этом будет после того, как армия перейдёт на летнее обмундирование, чтобы избежать нехватки снаряжения в войсках.

Ранее российские военкоры сообщили, что группировка "Отважные" продолжает проламывать оборону ВСУ в ожесточённых боях у Сватово-Кременной.