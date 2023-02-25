У боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) появились немецкие сенсорные противотанковые мины, которые срабатывают как на бронетехнику, так и на пехотинцев. Об этом рассказал российский сапёр-разведчик из первого армейского корпуса ВС РФ с позывным "Нафаня" в беседе с РИА Новости.
По его словам, российским военным стали попадаться германские мины DM31. И они очень неприятные.
"Если она чувствует, что металла очень много на бойце, она выдаёт сигнал на подрыв. Работает как на танк, а она рассчитана как бы на танк, так и срабатывает на пехотинца", — отметил собеседник издания.
Разведчик добавил, что версий это мины существует несколько. Некоторые оснащены механизмом дистанционного съёма. Они сигнализируют сами по истечении времени, что им нужна замена, а стоять могут почти до 100 дней.
Ранее американские аналитики заговорили о применении российскими военными новой тактики на фронте с использованием беспилотных бронетранспортёров, начинённых взрывчаткой.
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