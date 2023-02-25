Российский разведчик: у ВСУ появились немецкие "умные" противотанковые мины

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) появились немецкие сенсорные противотанковые мины, которые срабатывают как на бронетехнику, так и на пехотинцев. Об этом рассказал российский сапёр-разведчик из первого армейского корпуса ВС РФ с позывным "Нафаня" в беседе с РИА Новости.

По его словам, российским военным стали попадаться германские мины DM31. И они очень неприятные.

"Если она чувствует, что металла очень много на бойце, она выдаёт сигнал на подрыв. Работает как на танк, а она рассчитана как бы на танк, так и срабатывает на пехотинца", — отметил собеседник издания.

Разведчик добавил, что версий это мины существует несколько. Некоторые оснащены механизмом дистанционного съёма. Они сигнализируют сами по истечении времени, что им нужна замена, а стоять могут почти до 100 дней.

Ранее американские аналитики заговорили о применении российскими военными новой тактики на фронте с использованием беспилотных бронетранспортёров, начинённых взрывчаткой.