Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВС Украины могут начать наступление на Южном направлении уже весной.
"Мы ждём и прекрасно понимаем, что попытка наступления может произойти ближе к концу марта, так как к этому времени они смогут наловить достаточное количество людей, которых смогут кинуть в топку, с учётом того, что теперь даже больные люди могут призываться в ВСУ", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Сейчас противник сосредотачивает силы в Днепропетровской области, а в Запорожье в срочном порядке возводит укрепрайоны, отметил Рогов. Но войска ВС России в курсе планов Киева и готовы к агрессии ВСУ, заключил он.
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