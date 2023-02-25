Рогов проинформировал о возможном наступлении войск ВС Украины на Южном направлении в марте

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВС Украины могут начать наступление на Южном направлении уже весной.

"Мы ждём и прекрасно понимаем, что попытка наступления может произойти ближе к концу марта, так как к этому времени они смогут наловить достаточное количество людей, которых смогут кинуть в топку, с учётом того, что теперь даже больные люди могут призываться в ВСУ", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Сейчас противник сосредотачивает силы в Днепропетровской области, а в Запорожье в срочном порядке возводит укрепрайоны, отметил Рогов. Но войска ВС России в курсе планов Киева и готовы к агрессии ВСУ, заключил он.