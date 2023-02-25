RV: артиллерия 132-й бригады НМ ДНР заметила и накрыла огнём опорник ВСУ под Донецком

Военкоры "Русской весны" сообщают об очередном успехе российской стороны в ходе спецоперации на Донецком направлении.

Так, сообщается, что оператор беспилотника 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса обнаружил передвижение отряда противника. Боевики двигались на передовые позиции с целью атаковать.

Но план оказался неудачным: по опорному пункту ВСУ был нанесён удар артиллерии, противник понёс серьёзные потери.