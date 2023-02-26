В вооружённых силах Украины (ВСУ) не хватает специализированной техники для эвакуации раненых. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
Офицер отметил, что техника, которую поставляют сейчас страны, входящие в блок НАТО Киеву, эвакуацию раненых с поля боя не предполагает.
Украинские подразделения в связи с этим вынуждены переоборудовать гражданские автомобили, имеющие низкую проходимость и не отвечающие санитарным требованиям. В свою очередь это приводит к росту потерь среди личного состава ВСУ, пояснил собеседник издания.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ в Артёмовске лишились безопасных дорог через Часов Яр из-за распутицы.
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