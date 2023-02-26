Экс-морпех США Катагнус: Украина может обернуться "ловушкой" для Запада

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для Запада Украина может обернуться ещё одним Афганистаном или Ираком, если он продолжит не понимать и недооценивать Россию. Об этом пишет бывший морской пехотинец армии США Эрл Катагнус-младший в статье для American Thinker.

Военный раскритиковал Запад за навязывание идеи о том, что Россия уже проиграла в украинском конфликте, хотя бои до сих пор продолжаются. Автор публикации напомнил, что во время своих предыдущих конфликтов США делали схожие заявления, но в итоге всё оборачивалось для них провалами.

По мнению Катагнуса, Запад недооценивает способности России длительное время вести конфликт, и в итоге он окажется в ловушке.

Ранее обозреватель AT Джеймс Сориано заявил, что из-за конфликта на Украине США могут решиться на прямое вооружённое противостояние с Россией.