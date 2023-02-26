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Экс-морпех США Катагнус: Украина может обернуться "ловушкой" для Запада

0:55
Силовые структуры

Для Запада Украина может обернуться ещё одним Афганистаном или Ираком, если он продолжит не понимать и недооценивать Россию. Об этом пишет бывший морской пехотинец армии США Эрл Катагнус-младший в статье для American Thinker.

Экс-морпех США Катагнус: Украина может обернуться "ловушкой" для Запада

Военный раскритиковал Запад за навязывание идеи о том, что Россия уже проиграла в украинском конфликте, хотя бои до сих пор продолжаются. Автор публикации напомнил, что во время своих предыдущих конфликтов США делали схожие заявления, но в итоге всё оборачивалось для них провалами.

По мнению Катагнуса, Запад недооценивает способности России длительное время вести конфликт, и в итоге он окажется в ловушке.

Ранее обозреватель AT Джеймс Сориано заявил, что из-за конфликта на Украине США могут решиться на прямое вооружённое противостояние с Россией.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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