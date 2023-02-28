МО РФ: США хотят распространить психотропное отравляющее вещество Би-Зет на Украине

США доставили в Краматорск психотропное отравляющее вещество Би-Зет, чтобы организовать с его помощью масштабную провокацию, следует из заявления Минобороны России.

По словам начальника войск радиационной, химический и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игоря Кириллова, американцы активно использовали Би-Зет в ходе столкновений на территории Вьетнама, Афганистана, Ирака и Сирии, снаряжая им боеприпасы.

На брифинге он отметил, что это вещество вызывает состояние острого психоза, приводит к потере ориентации в пространстве, галлюцинациям и проблемам с памятью.

Как пояснил представитель МО РФ, Конвенция о запрещении химоружия не разрешает использовать подобные химикаты в зонах боевых действий.

Ранее сообщалось, что власти США приступили к подготовке провокации с токсичными химикатами на территории Украины, рассчитывая обвинить Москву в распространении вредных веществ.