ВМС Украины пополнятся малым бронированным артиллерийским катером "Гюрза"

Украинская речная флотилия скоро будет пополнена малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) "Гюрза", сообщает издание EADaily.

Последний в серии военный корабль проходит заводские испытания, пишут авторы материала, ссылаясь на иностранные источники.

Вооружение катера под номером восемь составляют две автоматические 30-мм пушки, автоматический гранатомёт, созданный в начале 1960-х годов в СССР пулемёт ПКТ и две управляемые противотанковые ракеты "Барьер".

Как показал опыт спецоперации, МБАК серии "Гюрза" не станет большим подспорьем для ВМС Украины. Четыре из семи выпущенных корабля были захвачены ВС РФ в ходе боевых действий, а ещё один потоплен в ходе боёв за Мариуполь.