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ВМС Украины пополнятся малым бронированным артиллерийским катером "Гюрза"

Силовые структуры

Украинская речная флотилия скоро будет пополнена малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) "Гюрза", сообщает издание EADaily.

ВМС Украины пополнятся малым бронированным артиллерийским катером "Гюрза"

Последний в серии военный корабль проходит заводские испытания, пишут авторы материала, ссылаясь на иностранные источники.

Вооружение катера под номером восемь составляют две автоматические 30-мм пушки, автоматический гранатомёт, созданный в начале 1960-х годов в СССР пулемёт ПКТ и две управляемые противотанковые ракеты "Барьер".

Как показал опыт спецоперации, МБАК серии "Гюрза" не станет большим подспорьем для ВМС Украины. Четыре из семи выпущенных корабля были захвачены ВС РФ в ходе боевых действий, а ещё один потоплен в ходе боёв за Мариуполь.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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