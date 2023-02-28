Глава Николаевской области Ким заявил об изменении тактики ракетных ударов войск ВС РФ по объектам ВСУ

Армия России поменяла тактику и готовится к нанесению ракетного удара по объектам на территории Николаевской области. Об этом проинформировал ставленник киевского режима в регионе Виталий Ким.

Он отметил, что ВС РФ тщательнее готовятся к ударам. Для этого используют беспилотные летательные аппараты, выявляются позиций ПВО ВСУ. После появления на небе БПЛА и анализа места расположения ЗРК наносятся удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины.

Напоминаем, что ВС РФ начали регулярно наносить удары по Украине после теракта на Крымском мосту. Армия России уничтожает объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.