РБК: Демченко заявил, что военные ВСУ начали строить фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие ВСУ начали возводить укрепления на участке границы с Приднестровьем. Об этом проинформировал представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что с начала СВО киевские военные усилили это направление.

"Не только усиливается контроль, но и строятся инженерно-фортификационные сооружения", — сказал Демченко.

Он подчеркнул, что важно данному участку границы уделять усиленное внимание.

Ранее секретарь комитета Совета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил о большом наступлении войск ВС РФ весной 2023 года.