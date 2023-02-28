Военнослужащие ВСУ начали возводить укрепления на участке границы с Приднестровьем. Об этом проинформировал представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в интервью РБК-Украина.
Он отметил, что с начала СВО киевские военные усилили это направление.
"Не только усиливается контроль, но и строятся инженерно-фортификационные сооружения", — сказал Демченко.
Он подчеркнул, что важно данному участку границы уделять усиленное внимание.
Ранее секретарь комитета Совета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил о большом наступлении войск ВС РФ весной 2023 года.
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