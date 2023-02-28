Бывший американский военный Джон Макинтайр, который в рядах "Иностранного легиона" год воевал на стороне Украины наёмником и перешёл на сторону России, собрал доказательства того, что США напрямую участвуют в конфликте. Об этом он рассказал в беседе с военкором RT Мурадом Газдиевым.
По словам наёмника, в "Иностранном легионе" был представитель разведки из военно-морских сил (ВМС) США.
"У него были предоставленные ЦРУ телефон спутниковой связи и компьютер. Каждый день он кому-то звонил и получал сведения о позициях, перемещениях войск", — заявил Макинтайр.
Также он рассказал о жутких издевательствах националистов ВСУ и наёмников над российскими военнопленными.
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