RT: перешедший на сторону РФ наёмник собрал доказательства участия США в конфликте на Украине

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший американский военный Джон Макинтайр, который в рядах "Иностранного легиона" год воевал на стороне Украины наёмником и перешёл на сторону России, собрал доказательства того, что США напрямую участвуют в конфликте. Об этом он рассказал в беседе с военкором RT Мурадом Газдиевым.

По словам наёмника, в "Иностранном легионе" был представитель разведки из военно-морских сил (ВМС) США.

"У него были предоставленные ЦРУ телефон спутниковой связи и компьютер. Каждый день он кому-то звонил и получал сведения о позициях, перемещениях войск", — заявил Макинтайр.

Также он рассказал о жутких издевательствах националистов ВСУ и наёмников над российскими военнопленными.