Экс-руководитель разведки Генштаба Финляндии Пекка Товери прокомментировал ход вооружённого столкновения Москвы и Киева.
По мнению генерал-майора в отставке, украинская армия не хочет сдавать Артёмовск из-за недостатка оперативного мастерства. Оно необходимо для участия в манёвренном конфликте, объяснил военный.
"Это намного труднее, чем действовать в статичном положении", — подчеркнул Товери, слова которого приводит Yle.
Ранее разведка Италии предупредила, что после оперативной паузы Вооружённые силы Российской Федерации выполнят все задачи спецоперации на Украине.
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