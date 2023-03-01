Финский военный указал на низкий уровень оперативного мастерства армии Украины

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-руководитель разведки Генштаба Финляндии Пекка Товери прокомментировал ход вооружённого столкновения Москвы и Киева.

По мнению генерал-майора в отставке, украинская армия не хочет сдавать Артёмовск из-за недостатка оперативного мастерства. Оно необходимо для участия в манёвренном конфликте, объяснил военный.

"Это намного труднее, чем действовать в статичном положении", — подчеркнул Товери, слова которого приводит Yle.

Ранее разведка Италии предупредила, что после оперативной паузы Вооружённые силы Российской Федерации выполнят все задачи спецоперации на Украине.