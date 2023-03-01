В соцсетях распространяется видео, на котором, как утверждается, зафиксировано перемещение танков Т-14 "Армата" по железной дороге где-то в России.
Автор видео снял проходящий эшелон с бронетехникой на одной из станций. Куда и с какой целью перемещаются танки, неизвестно.
Ранее в Сети также появились фотографии, на которых якобы снята переброска новейших российских танков "Армата" в зону спецоперации.
Вчера советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что немецкие танки "Леопард" уже переброшены Киевом в район Артёмовска.
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