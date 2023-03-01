В России сняли переброску танков "Армата" по железной дороге

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В соцсетях распространяется видео, на котором, как утверждается, зафиксировано перемещение танков Т-14 "Армата" по железной дороге где-то в России.

Автор видео снял проходящий эшелон с бронетехникой на одной из станций. Куда и с какой целью перемещаются танки, неизвестно.

Ранее в Сети также появились фотографии, на которых якобы снята переброска новейших российских танков "Армата" в зону спецоперации.

Вчера советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что немецкие танки "Леопард" уже переброшены Киевом в район Артёмовска.