Васильев: сегодня, возможно, Артёмовск будет взят

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжительные и кровопролитные бои за Артёмовск (Бахмут) подходят к концу, что подтверждается информацией с украинской стороны, заявил представитель Запорожской ВГА Алексей Васильев.

Так он прокомментировал новость о вооружённом мятеже, который артёмовский гарнизон ВСУ устроил против киевских властей и главкома Вооружённых сил Украины.

"Возможно, сегодня закончится история создания мифа про Бахмут, ради которого Зеленский и его клика угробили столько людей", — написал Васильев в своём Telegram-канале.

Он также добавил, ссылаясь на собственные источники, что сейчас боевики пытаются южнее города отбить хотя бы одну дорогу, чтобы дать возможность сослуживцам выйти из окружения.