Продолжительные и кровопролитные бои за Артёмовск (Бахмут) подходят к концу, что подтверждается информацией с украинской стороны, заявил представитель Запорожской ВГА Алексей Васильев.
Так он прокомментировал новость о вооружённом мятеже, который артёмовский гарнизон ВСУ устроил против киевских властей и главкома Вооружённых сил Украины.
"Возможно, сегодня закончится история создания мифа про Бахмут, ради которого Зеленский и его клика угробили столько людей", — написал Васильев в своём Telegram-канале.
Он также добавил, ссылаясь на собственные источники, что сейчас боевики пытаются южнее города отбить хотя бы одну дорогу, чтобы дать возможность сослуживцам выйти из окружения.
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