Путин отменил поездку на Кавказ после атаки диверсантов на брянские сёла

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент России Владимир Путин не летит на Северный Кавказ на открытие Года педагога и наставника "по понятным причинам". Об этом в ходе брифинга для журналистов рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российский лидер и раньше отменял запланированные визиты. Например, в Псковскую область.

Напомним, что 2 марта украинской ДРГ была совершена атака на сёла в Брянской области. Есть погибшие и раненые. Сейчас на улицах населенных пунктов идут бои между силовиками и диверсантами. Бойцы Росгвардии прочёсывают все дома и строения в поисках укрывшихся боевиков.