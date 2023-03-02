МК: Зеленскому придётся вспомнить жёсткие слова Путина про судьбу террористов

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Словосочетание "красная линия" может прозвучать после террористического рейда украинских боевиков в Брянскую область только в одном варианте. Пощады киевскому режиму, который эту черту перешёл, больше не будет. Об этом пишет в своей авторской колонке обозреватель "МК" Дмитрий Попов.

Публицист напомнил о словах президента России Владимира Путина, сказанных им почти 24 года назад, в сентябре 1999-го. Тогда он ещё будучи председателем правительства, заявил, что террористов нужно "мочить в сортире".

По мнению автора статьи, опять пришло время действовать так же, поскольку "нечисть возродилась" и повторяет рейды Шамиля Басаева на мирные посёлки.

Вся эта банда, и та, которая совершила нападение, и называющая себя украинской властью, во главе с одутловатым от нарковеществ президентом Владимиром Зеленским, должна быть уничтожена под корень, заключил обозреватель.