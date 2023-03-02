Словосочетание "красная линия" может прозвучать после террористического рейда украинских боевиков в Брянскую область только в одном варианте. Пощады киевскому режиму, который эту черту перешёл, больше не будет. Об этом пишет в своей авторской колонке обозреватель "МК" Дмитрий Попов.
Публицист напомнил о словах президента России Владимира Путина, сказанных им почти 24 года назад, в сентябре 1999-го. Тогда он ещё будучи председателем правительства, заявил, что террористов нужно "мочить в сортире".
По мнению автора статьи, опять пришло время действовать так же, поскольку "нечисть возродилась" и повторяет рейды Шамиля Басаева на мирные посёлки.
Вся эта банда, и та, которая совершила нападение, и называющая себя украинской властью, во главе с одутловатым от нарковеществ президентом Владимиром Зеленским, должна быть уничтожена под корень, заключил обозреватель.
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