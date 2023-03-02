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МК: Зеленскому придётся вспомнить жёсткие слова Путина про судьбу террористов

1:01
Силовые структуры

Словосочетание "красная линия" может прозвучать после террористического рейда украинских боевиков в Брянскую область только в одном варианте. Пощады киевскому режиму, который эту черту перешёл, больше не будет. Об этом пишет в своей авторской колонке обозреватель "МК" Дмитрий Попов.

МК: Зеленскому придётся вспомнить жёсткие слова Путина про судьбу террористов

Публицист напомнил о словах президента России Владимира Путина, сказанных им почти 24 года назад, в сентябре 1999-го. Тогда он ещё будучи председателем правительства, заявил, что террористов нужно "мочить в сортире".

По мнению автора статьи, опять пришло время действовать так же, поскольку "нечисть возродилась" и повторяет рейды Шамиля Басаева на мирные посёлки.

Вся эта банда, и та, которая совершила нападение, и называющая себя украинской властью, во главе с одутловатым от нарковеществ президентом Владимиром Зеленским, должна быть уничтожена под корень, заключил обозреватель.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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