Представители ФСБ РФ заявили, что украинские диверсанты, которые атаковали Брянскую область, покинули территорию России.
"Вылазка украинских националистов пресечена", — отметили в центре общественных связей.
Противника полностью не ликвидировали на территории РФ, чтобы не навредить местным жителям и не разрушить инфраструктуру, объяснили в службе. По информации ФСБ, российские артиллеристы нанесли удар по диверсантам.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз рассказал о состоянии раненного украинской ДРГ мальчика.
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