ФСБ выдавила украинских диверсантов из Брянской области и нанесла по ним удар

Представители ФСБ РФ заявили, что украинские диверсанты, которые атаковали Брянскую область, покинули территорию России.

"Вылазка украинских националистов пресечена", — отметили в центре общественных связей.

Противника полностью не ликвидировали на территории РФ, чтобы не навредить местным жителям и не разрушить инфраструктуру, объяснили в службе. По информации ФСБ, российские артиллеристы нанесли удар по диверсантам.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз рассказал о состоянии раненного украинской ДРГ мальчика.