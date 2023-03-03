Марочко: контратака ВСУ на Краснолиманском направлении закончилась потерей солдат и техники

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинскими боевиками была предпринята неудачная попытка контратаки на Краснолиманском направлении, рассказал военный эксперт Андрей Марочко, в результате которой ВСУ понесли значительные потери.

"Вооружённые формирования Украины в очередной раз предприняли попытку в районах населённых пунктов Макеевка (ЛНР), Невское и Червонопоповка контратаковать наши наступающие порядки", — сообщил он в интервью РИА Новости со ссылкой на разведданные.

Отставной подполковник НМ ЛНР добавил, что артиллерийские и мотострелковые подразделения ВС РФ уничтожили не только живую силу, но и технику неприятеля.

Ранее стало известно, что российскими десантниками была пресечён прорыв боевиков на территорию РФ.