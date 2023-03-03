Чтобы выиграть в военном конфликте с Украиной Россия должна окружить Киев "сотнями тысяч солдат". Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале.
"Это не закончится до тех пор, пока у них не будет сотен тысяч солдат вокруг Киева. Украинцы продолжают получать оружие и деньги. Русские знают, что это дело нельзя выиграть, просто убивая солдат", — заметил эксперт.
По его мнению, России придётся перейти к ключевому моменту, которым является Киев, и отправить туда войска, чтобы завершить спецоперацию.
Ранее главный советник главкома ВСУ Валерия Залужного генерал Виктор Назаров предсказал, что спецоперация продлится ещё как миниму год, а то и больше.
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