Макгрегор: Россия должна окружить Киев "сотнями тысяч солдат", чтобы выиграть СВО

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Чтобы выиграть в военном конфликте с Украиной Россия должна окружить Киев "сотнями тысяч солдат". Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале.

"Это не закончится до тех пор, пока у них не будет сотен тысяч солдат вокруг Киева. Украинцы продолжают получать оружие и деньги. Русские знают, что это дело нельзя выиграть, просто убивая солдат", — заметил эксперт.

По его мнению, России придётся перейти к ключевому моменту, которым является Киев, и отправить туда войска, чтобы завершить спецоперацию.

Ранее главный советник главкома ВСУ Валерия Залужного генерал Виктор Назаров предсказал, что спецоперация продлится ещё как миниму год, а то и больше.