Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Житель Артёмовска Марченко рассказал о голоде в рядах ВСУ: "Дяденька, покушать ничего нету?"
Журналист из США Блюменталь: избалованные бандеровцы* винят Запад в подрыве поддержки Украины
Reuters: "Северные потоки" могут законсервировать
Немецкий Rheinmetall намерен построить танковый завод на Украине: 400 "Пантер" в год
Еврокомиссар Бретон призвал Европу перейти к модели экономики военного времени
МИД РФ: британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери для подготовки к конфликту с Москвой
Уимблдон допустит российских теннисистов к турниру
В МИД РФ отреагировали на слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике"
Inews: на Украине уничтожили ещё одного британского наёмника

Экс-полковник США Дэвис: потеря Артёмовска ослабит наступательную мощь ВСУ

0:52
Силовые структуры

Насколько дорого вооружённым силам Украины (ВСУ) обойдётся потеря Артёмовска (Бахмута), покажет только время. Однако можно точно сказать, что их наступательная мощь будет слабее, чем она могла бы быть. Такое мнение высказал бывший полковник армии США Дэниел Девис в статье для издания 19FortyFive.

Экс-полковник США Дэвис: потеря Артёмовска ослабит наступательную мощь ВСУ

Эксперт считает, что военные потери, которые несёт сейчас Украина, стараясь дольше удержать Бахмут, непременно отразятся на попытках атаковать превосходящие силы российской армии, которая успела подготовить значительные оборонительные рубежи.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер допустил, что ВСУ могут поднять восстание против президента Украины Владимира Зеленского из-за критического положения дел на фронте.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В США посоветовали Зеленскому сдаться, пока не поздно

Из-за критического положения на фронте украинские военные могут поднять восстание против президента страны Владимира Зеленского.

Скотт Риттер: ВСУ могут поднять восстание против Зеленского из-за провалов на фронте
Шурыгин заявил о численности подразделений ВСУ для весеннего контрнаступления
Известна численность армии Украины, которую планируют задействовать в весеннем наступлении — Шурыгин
Что будет после взятия Бахмута? Уже можно прогнозировать
Дмитрий Ермак прокомментировал участие Канахина в теракте ДРГ под Брянском
Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев Март 1917-го, или Большевики без Ленина Александр Широкорад
Ракета "Изделие 305" откроет новые возможности для ВКС РФ в ходе СВО на Украине
Места для могил украинских военных закончились в Харькове
Киев вносит в "список смерти" за правду о Крыме — Блюменталь
Киев вносит в "список смерти" за правду о Крыме — Блюменталь
Последние материалы
Житель Артёмовска Марченко рассказал о голоде в рядах ВСУ: "Дяденька, покушать ничего нету?"
Экс-полковник США Дэвис: потеря Артёмовска ослабит наступательную мощь ВСУ
Журналист из США Блюменталь: избалованные бандеровцы* винят Запад в подрыве поддержки Украины
Reuters: "Северные потоки" могут законсервировать
Немецкий Rheinmetall намерен построить танковый завод на Украине: 400 "Пантер" в год
Еврокомиссар Бретон призвал Европу перейти к модели экономики военного времени
МИД РФ: британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери для подготовки к конфликту с Москвой
Уимблдон допустит российских теннисистов к турниру
В МИД РФ отреагировали на слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике"
Inews: на Украине уничтожили ещё одного британского наёмника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников