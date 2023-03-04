Экс-полковник США Дэвис: потеря Артёмовска ослабит наступательную мощь ВСУ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Насколько дорого вооружённым силам Украины (ВСУ) обойдётся потеря Артёмовска (Бахмута), покажет только время. Однако можно точно сказать, что их наступательная мощь будет слабее, чем она могла бы быть. Такое мнение высказал бывший полковник армии США Дэниел Девис в статье для издания 19FortyFive.

Эксперт считает, что военные потери, которые несёт сейчас Украина, стараясь дольше удержать Бахмут, непременно отразятся на попытках атаковать превосходящие силы российской армии, которая успела подготовить значительные оборонительные рубежи.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер допустил, что ВСУ могут поднять восстание против президента Украины Владимира Зеленского из-за критического положения дел на фронте.