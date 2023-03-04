Насколько дорого вооружённым силам Украины (ВСУ) обойдётся потеря Артёмовска (Бахмута), покажет только время. Однако можно точно сказать, что их наступательная мощь будет слабее, чем она могла бы быть. Такое мнение высказал бывший полковник армии США Дэниел Девис в статье для издания 19FortyFive.
Эксперт считает, что военные потери, которые несёт сейчас Украина, стараясь дольше удержать Бахмут, непременно отразятся на попытках атаковать превосходящие силы российской армии, которая успела подготовить значительные оборонительные рубежи.
Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер допустил, что ВСУ могут поднять восстание против президента Украины Владимира Зеленского из-за критического положения дел на фронте.
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Из-за критического положения на фронте украинские военные могут поднять восстание против президента страны Владимира Зеленского.