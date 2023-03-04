В подконтрольном Киеву городе Запорожье всё больше нарастает недовольство режимом Владимира Зеленского и зреет бунт против него. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Политик в беседе с РИА Новости заметил, что битву за души и умы запорожцев нынешний президент Украины и его окружение проиграли.
Всё, что говорит и делает Зеленский, запорожцы воспринимают негативно. Они ждут скорейшего освобождения города, добавил Рогов.
Всё больше случаев неповиновения украинскому режиму фиксируется и в отрядах территориальной обороны, сформированной на подконтрольной киевским властям части Запорожской области, заключил он.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что из-за критического положения на фронте боевики ВСУ могут поднять восстание против Зеленского.
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Из-за критического положения на фронте украинские военные могут поднять восстание против президента страны Владимира Зеленского.