Рогов: в городе Запорожье зреет бунт против режима Зеленского

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В подконтрольном Киеву городе Запорожье всё больше нарастает недовольство режимом Владимира Зеленского и зреет бунт против него. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Политик в беседе с РИА Новости заметил, что битву за души и умы запорожцев нынешний президент Украины и его окружение проиграли.

Всё, что говорит и делает Зеленский, запорожцы воспринимают негативно. Они ждут скорейшего освобождения города, добавил Рогов.

Всё больше случаев неповиновения украинскому режиму фиксируется и в отрядах территориальной обороны, сформированной на подконтрольной киевским властям части Запорожской области, заключил он.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что из-за критического положения на фронте боевики ВСУ могут поднять восстание против Зеленского.