ISW: ВС Украины готовят контролируемый отход из Артёмовска

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске идут ожесточённые сражения. ВС Украины пытаются создать условия для контролируемого отхода из части города. Об этом заявили эксперты американского Института изучения войны (ISW). Среди них экс-начальник штаба армии США, генерал в отставке Джек Кин, бывший посол США в ООН и Канаде Келли Крафт и другие.

Они напомнили о боях в данном населённом пункте, которые не прекращаются с мая 2022 года. За это время обе стороны понесли крупные потери. На Украине прислушиваются к выводам Института изучения войны.

Ранее сообщалось, что вскоре Артёмовск будет невозможно оборонять. Эксперты из Bloomberg считают, что взятие ВС РФ Бахмута приблизит потерю всей Донецкой области.