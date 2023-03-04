NYT: второй за неделю визит генерала Сырского указывает на шаткое положение ВСУ в Бахмуте

Второй за неделю визит командующего Сухопутных войск вооружённых сил Украины (ВСУ) генерала Александра Сырского в Бахмут (Артёмовск) говорит о шатком положении, в котором оказались здесь украинские войска. Об этом пишет американская газета The New York Times.

По мнению обозревателя издания, подразделения ВСУ "цепляются" за город.

NYT также пишет, что дорога из Бахмута в Часов Яр через Хромово сейчас регулярно обстреливается, и российские войска стремятся перекрыть её.

Издание приводит слова украинского командования, которое заявило, что оборона города на этой неделе усилена подкреплениями.

"Но неясно, предназначены ли они для прикрытия отступления или для того, чтобы ещё дольше удерживать город", — заключает автор материала.

Ранее эксперты британской разведки заявили, что командование ВСУ перебросило в Бахмут элитные подразделения.