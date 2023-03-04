Рожин: ВСУ "вытягивают" подразделения из Артёмовска и готовятся к постепенному уходу

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ начинает "вытягивать" некоторые подразделения из Артёмовска. Также ведётся активная подготовка к постепенному уходу украинских войск в западные районы города. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Резервы, которые перебрасываются в Часов Яр, ВСУ используют для контратак в направлении населённых пунктов Клещеевка и Красное, чтобы восстановить частичный контроль над трассой. При этом удержание контроля над Хромово и Богдановкой даёт возможность отходить украинской армии небольшими группами, указал эксперт. Если противник потеряет один из посёлков, то это станет катастрофой для тех подразделений ВСУ, которые остаются к востоку от них, отметил Рожин.

"Механизированный резерв, сосредоточенный у Часова Яра, выступает в роли "страховки" и "пожарной команды" на случай угрозы терминального сценария для сил ВСУ в Артёмовске", — заключил аналитик в своём Telegram-канале.