Украинские полицейские заставляли жителей Артёмовска писать заявление под диктовку и обвинять Россию в обстрелах, рассказал эвакуированный из города Александр Брежнев.
По его словам, сначала ВСУ обстреливали жилые дома, а потом заставляли обвинять в этом российских военных.
"Много домов попалили. Большинство это всё украинцы разрушили. Они начали с мая и рушили так, что не жалели никого, — рассказал местный житель РИА Новости. — Приезжала полиция, а мы под диктовку писали: "Я, такой-то такой-то, пострадал от обстрелов Российской Федерации"… И с ними не поспоришь, бесполезно это было".
Как уточнил Брежнев, после обстрелов и приезда полиции посылали уже ВСУшников, чтобы "додавить" тех, кто остался из мирных жителей в городе.
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ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.