РИА Новости: полиция в Артёмовске вынуждала жителей писать антироссийские заявления

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские полицейские заставляли жителей Артёмовска писать заявление под диктовку и обвинять Россию в обстрелах, рассказал эвакуированный из города Александр Брежнев.

По его словам, сначала ВСУ обстреливали жилые дома, а потом заставляли обвинять в этом российских военных.

"Много домов попалили. Большинство это всё украинцы разрушили. Они начали с мая и рушили так, что не жалели никого, — рассказал местный житель РИА Новости. — Приезжала полиция, а мы под диктовку писали: "Я, такой-то такой-то, пострадал от обстрелов Российской Федерации"… И с ними не поспоришь, бесполезно это было".

Как уточнил Брежнев, после обстрелов и приезда полиции посылали уже ВСУшников, чтобы "додавить" тех, кто остался из мирных жителей в городе.