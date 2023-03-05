Сладков сравнил противостояние НАТО с Россией с печами Освенцима

Сегодня по Сети разлетелось видео, на котором сотни единиц американской военной техники находятся в порту одного из городов Польши. Кого-то эти кадры устрашают, ведь таким способом НАТО усиливает свой восточный фланг.
Военный корреспондент Александр Сладков считает, что кадры эффектные, только непонятно, кто будет управлять всеми этими машинами. Железа много, а живых экипажей мало.
Военкор сравнил организованное противостояние Североатлантического альянса с Россией с печами Освенцима. Для жителей Украины это означает конец.
"Это Запад уничтожает народ Украины, вот так управляя им", — высказался Сладков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.