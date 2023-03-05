Сладков сравнил противостояние НАТО с Россией с печами Освенцима

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня по Сети разлетелось видео, на котором сотни единиц американской военной техники находятся в порту одного из городов Польши. Кого-то эти кадры устрашают, ведь таким способом НАТО усиливает свой восточный фланг.

Военный корреспондент Александр Сладков считает, что кадры эффектные, только непонятно, кто будет управлять всеми этими машинами. Железа много, а живых экипажей мало.

Военкор сравнил организованное противостояние Североатлантического альянса с Россией с печами Освенцима. Для жителей Украины это означает конец.

"Это Запад уничтожает народ Украины, вот так управляя им", — высказался Сладков.