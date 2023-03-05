Украинские источники сообщили, что Россия якобы впервые испытала, применив на Авдеевском направлении, новые полуторатонные планирующие бомбы. Первое применение такого вида боеприпасов под названием УПАБ-1500В было, по данным издания Defence Express, зафиксировано после уничтожения одного из объектов в Черниговской области.
Один из российских оружейных специалистов согласился анонимно прокомментировать это сообщение в беседе с "МК".
По его словам, высокоточные планирующей авиабомбы УПАБ-1500В уже не раз применялись при бомбометании по украинским объектам, как минимум с весны прошлого года. Они использовались для выкуривания националистов, засевших на "Азовстали" в Мариуполе.
Сбрасываться изделие длиной пять метров, диаметром 0,4 метра может с высоты до 15 км и преодолевать расстояние до цели 50 км. При этом используется инерциально-спутниковая система наведения, объяснил собеседник издания.
Небольшие крылья в средней части корпуса и хвостовые рёбра корректируют полёт бомбы. Боеприпас по своим боевым возможностям напоминает крылатые ракеты "воздух-поверхность". Практически ничем он им не уступает, хотя стоит намного дешевле, заключил эксперт.
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