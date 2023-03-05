МК: оружейный эксперт раскрыл характеристики авиационной супербомбы, использованной под Черниговом

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские источники сообщили, что Россия якобы впервые испытала, применив на Авдеевском направлении, новые полуторатонные планирующие бомбы. Первое применение такого вида боеприпасов под названием УПАБ-1500В было, по данным издания Defence Express, зафиксировано после уничтожения одного из объектов в Черниговской области.

Один из российских оружейных специалистов согласился анонимно прокомментировать это сообщение в беседе с "МК".

По его словам, высокоточные планирующей авиабомбы УПАБ-1500В уже не раз применялись при бомбометании по украинским объектам, как минимум с весны прошлого года. Они использовались для выкуривания националистов, засевших на "Азовстали" в Мариуполе.

Сбрасываться изделие длиной пять метров, диаметром 0,4 метра может с высоты до 15 км и преодолевать расстояние до цели 50 км. При этом используется инерциально-спутниковая система наведения, объяснил собеседник издания.

Небольшие крылья в средней части корпуса и хвостовые рёбра корректируют полёт бомбы. Боеприпас по своим боевым возможностям напоминает крылатые ракеты "воздух-поверхность". Практически ничем он им не уступает, хотя стоит намного дешевле, заключил эксперт.