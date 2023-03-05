Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Телеведущий Красовский ищет адвоката после того, как его сняли с самолёта Москва-Ташкент
Расторгуев заявил, что он не Навальный* после слухов о своей госпитализации в Германии
WSJ: украинские войска потеряли под Артёмовском несколько самых подготовленных подразделений
РВ: бойцы ВС РФ задействовали установки УР-77 и мотоукладчики у линии Сватово — Кременная
Washington Times: усталость от поражений ВСУ вынудит Запад отказаться от помощи Киеву
RT: Байдену и всей его команде по нацбезопасности грозит импичмент за подрыв "Северных потоков"
РВ: российские военные в ходе боя разбили группу боевиков ВСУ, выживших взяли в плен
TVN24: в Польше подожгли две машины скорой помощи, которые должны были поставить в Харьков
Экс-советник Кучмы Соскин описал конфликт на Украине фразой из романа "Двенадцать стульев"

МК: оружейный эксперт раскрыл характеристики авиационной супербомбы, использованной под Черниговом

1:27
Силовые структуры

Украинские источники сообщили, что Россия якобы впервые испытала, применив на Авдеевском направлении, новые полуторатонные планирующие бомбы. Первое применение такого вида боеприпасов под названием УПАБ-1500В было, по данным издания Defence Express, зафиксировано после уничтожения одного из объектов в Черниговской области.

МК: оружейный эксперт раскрыл характеристики авиационной супербомбы, использованной под Черниговом

Один из российских оружейных специалистов согласился анонимно прокомментировать это сообщение в беседе с "МК".

По его словам, высокоточные планирующей авиабомбы УПАБ-1500В уже не раз применялись при бомбометании по украинским объектам, как минимум с весны прошлого года. Они использовались для выкуривания националистов, засевших на "Азовстали" в Мариуполе.

Сбрасываться изделие длиной пять метров, диаметром 0,4 метра может с высоты до 15 км и преодолевать расстояние до цели 50 км. При этом используется инерциально-спутниковая система наведения, объяснил собеседник издания.

Небольшие крылья в средней части корпуса и хвостовые рёбра корректируют полёт бомбы. Боеприпас по своим боевым возможностям напоминает крылатые ракеты "воздух-поверхность". Практически ничем он им не уступает, хотя стоит намного дешевле, заключил эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Шурыгин назвал сильные стороны ВСУ, которые они задействуют в весеннем наступлении

ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.

Шурыгин заявил о тактике наступления войск ВСУ в зоне СВО весной 2023 года
Россия начала применять на Украине новые мощные планирующие бомбы УПАБ-1500Б в 1500 кг
ВС РФ начали применять новые мощнейшие планирующие бомбы УПАБ-1500Б
В Запорожье зреет бунт против режима Зеленского
В Израиле станут штрафовать за флаг Украины
Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев Март 1917-го, или Большевики без Ленина Александр Широкорад
Опубликовано видео, на котором снайпер ВС РФ одним выстрелом уничтожил боевика ВСУ
Бывший генпрокурор Украины заявил о приказе оставить Бахмут
Когда ВСУ начнут масштабное наступление, рассказал эксперт
Когда ВСУ начнут масштабное наступление, рассказал эксперт
Последние материалы
Расторгуев заявил, что он не Навальный* после слухов о своей госпитализации в Германии
МК: оружейный эксперт раскрыл характеристики авиационной супербомбы, использованной под Черниговом
Три захватывающих дух места в Перу, которые нельзя пропустить
WSJ: украинские войска потеряли под Артёмовском несколько самых подготовленных подразделений
РВ: бойцы ВС РФ задействовали установки УР-77 и мотоукладчики у линии Сватово — Кременная
Washington Times: усталость от поражений ВСУ вынудит Запад отказаться от помощи Киеву
RT: Байдену и всей его команде по нацбезопасности грозит импичмент за подрыв "Северных потоков"
РВ: российские военные в ходе боя разбили группу боевиков ВСУ, выживших взяли в плен
TVN24: в Польше подожгли две машины скорой помощи, которые должны были поставить в Харьков
Экс-советник Кучмы Соскин описал конфликт на Украине фразой из романа "Двенадцать стульев"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников