Скотт Риттер: Байден совершает военные преступления на Украине, поддерживая Киев

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский президент Джо Байден, поставляя оружие Киеву, совершает военные преступления на Украине. Такое мнение выразил экс-офицер разведки Пентагона Скотт Риттер.

Он назвал руководителя США организатором "самых чудовищных военных преступлений" в современном мире. По его словам, именно Байден, обеспечивая Украину военной техникой и деньгами, провоцирует эскалацию конфликта.

"Вам когда-либо приходило в голову, что помощь США разжигает огонь, пожирающий жизни украинских граждан", — написал бывший разведчик в своих соцсетях.

Ранее Риттер предупредил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут поднять восстание против президента страны Владимира Зеленского из-за провалов на линии соприкосновения. Как пояснил военнослужащий, в этом случае Киеву придётся сдаться без всяких договорённостей.