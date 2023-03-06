Американский президент Джо Байден, поставляя оружие Киеву, совершает военные преступления на Украине. Такое мнение выразил экс-офицер разведки Пентагона Скотт Риттер.
Он назвал руководителя США организатором "самых чудовищных военных преступлений" в современном мире. По его словам, именно Байден, обеспечивая Украину военной техникой и деньгами, провоцирует эскалацию конфликта.
"Вам когда-либо приходило в голову, что помощь США разжигает огонь, пожирающий жизни украинских граждан", — написал бывший разведчик в своих соцсетях.
Ранее Риттер предупредил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут поднять восстание против президента страны Владимира Зеленского из-за провалов на линии соприкосновения. Как пояснил военнослужащий, в этом случае Киеву придётся сдаться без всяких договорённостей.
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