Правда украинского конфликта состоит в том, что военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) "грызут" армию РФ по приказу США. С таким заявлением выступил представитель американского сената Марк Уорнер.
Он напомнил, что Вашингтон тратит огромное количество денег на поддержку Киева. По его мнению, американские политики должны направить все усилия на противостояние с Россией руками украинских солдат. Кроме того, сенатор раскритиковал государственных деятелей США, призывающих к прекращению поставок западного оружия на Украину.
"Мы заставляем украинцев грызть российскую армию для нас", — приводит RealClearPolitics комментарий Уорнера.
Ранее бывший разведчик Пентагона Скотт Риттер обвинил американского президента Джо Байдена в совершении военных преступлений в ходе украинского конфликта. Как пояснил военнослужащий, именно Белый дом "пожирает жизни" граждан Украины и провоцирует эскалацию.
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Российские военные в бою разбили группу боевиков ВСУ, а выживших захватили в плен.