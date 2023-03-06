Сенатор Уорнер: США заставляют украинских военных "грызть" российскую армию

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Правда украинского конфликта состоит в том, что военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) "грызут" армию РФ по приказу США. С таким заявлением выступил представитель американского сената Марк Уорнер.

Он напомнил, что Вашингтон тратит огромное количество денег на поддержку Киева. По его мнению, американские политики должны направить все усилия на противостояние с Россией руками украинских солдат. Кроме того, сенатор раскритиковал государственных деятелей США, призывающих к прекращению поставок западного оружия на Украину.

"Мы заставляем украинцев грызть российскую армию для нас", — приводит RealClearPolitics комментарий Уорнера.

Ранее бывший разведчик Пентагона Скотт Риттер обвинил американского президента Джо Байдена в совершении военных преступлений в ходе украинского конфликта. Как пояснил военнослужащий, именно Белый дом "пожирает жизни" граждан Украины и провоцирует эскалацию.