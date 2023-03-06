Коллективный Запад уверен в собственной безопасности и этим приближает ядерную войну.
Об этом сказал израильский военно-политический эксперт Яков Кедми.
Он отметил, что Вашингтон с союзниками ждёт от России только устного ответа на всевозможные санкции и различные провокации. Ведь ни на одно действие американцев не было адекватного ответа, в том числе это касается подрыва "Северных потоков".
"До сих пор ничего не было предпринято в качестве ответа. Красную линию можно рисовать сколько угодно. Они уверены, что Россия ничего не сделает. РФ пока упорно защищается, говоря, что действия США не сломают страну", — цитирует Кедми "Экономика Сегодня".
Ранее Яков Кедми заявлял, что Российской Федерации надо готовиться к большой войне с Западом.
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