Кедми: Запад ощущает себя в безопасности и приближает ядерную войну

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Коллективный Запад уверен в собственной безопасности и этим приближает ядерную войну.

Об этом сказал израильский военно-политический эксперт Яков Кедми.

Он отметил, что Вашингтон с союзниками ждёт от России только устного ответа на всевозможные санкции и различные провокации. Ведь ни на одно действие американцев не было адекватного ответа, в том числе это касается подрыва "Северных потоков".

"До сих пор ничего не было предпринято в качестве ответа. Красную линию можно рисовать сколько угодно. Они уверены, что Россия ничего не сделает. РФ пока упорно защищается, говоря, что действия США не сломают страну", — цитирует Кедми "Экономика Сегодня".

Ранее Яков Кедми заявлял, что Российской Федерации надо готовиться к большой войне с Западом.