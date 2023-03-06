РИА Новости: раненые в СВО на Украине военнослужащие войск ВС РФ сталкиваются с проблемами в России

Раненые в СВО военнослужащие ВС РФ сталкиваются с проблемами в вопросе медобслуживания по месту жительства. Дело в том, что гражданским больницам не положено напрямую работать с такими пациентами, а военных госпиталей мало. Но часто врачи идут в обход правил, пишет в материале для РИА Новости обозреватель Валерий Пастухов.

Как объяснила замминистра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко, плановую медпомощь больница может оказать лишь в том случае, если она заключила договор с воинским подразделением, а у самого солдата есть направление с подписью командира части.

С жителем Красноярска Алексеем Хабибуллиным, который получил ранение и контузию в ЛНР, произошёл неприятный случай. Его возили по различным госпиталям, но самочувствие не улучшалось. Из госпиталя им. Бурденко в Москве его отправили в Ростов-на Дону. Но в военном госпитале не знали, что с ним делать, так как контракт у бойца заканчивался через неделю. Хабибуллина отправили в гражданскую больницу, но и там развели руками.

Добровольцу повезло, пожилой врач спас ему жизнь, оформив сразу же в реанимацию без документов. Но лучше ему не становилось, поэтому Алексей обратился в различные организации.

"Откликнулись и в Союзе десантников, и в "Русской общине". Вскоре раненого перевели в военный госпиталь. На этот раз отказывать в лечении пулеметчику, пусть и с истекающим контрактом, не решились. Неясно лишь с компенсацией за ранение — Хабибуллину пока ничего не дали", — пишет источник.

Андрей Ткачук, координатор "Русской общины", сказал, что данная ситуация не едина, некоторые госпитали берут на себя ответственность и пристраивают раненых из зоны СВО неофициально, чтобы спасать жизни.

Но и военные госпитали нуждаются в специалистах, техническом обновлении и ремонте. Заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина предложила разрешить солдатам получать медицинскую помощь в муниципальных больницах и поликлиниках. А также посещать санаторно-курортные учреждения для реабилитации. При этом она подчеркнула, что это право должно быть и у добровольцев, и у мобилизованных, а не только у кадровых военных.

"Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава разработать варианты, как подключить гражданские больницы к лечению раненых. Предложения должны были подготовить к 15 января", — сообщает Пастухов.