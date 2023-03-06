Euractiv: Болгария за два года через третьи страны поставила Украине вооружений на один миллиард долларов

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Журналисты сообщили, что Болгария передавала Киеву оружие до начала военной спецоперации РФ на Украине. По данным расследователей, ВСУ за два года получили от Софии технику и боеприпасы на сумму более миллиарда долларов.

Как подчеркнули в Euractiv, власти заявляли, что не отправляют на Украину оружие. При этом болгарские корпорации передавали Киеву товар через зарубежных предпринимателей, отметили в СМИ.

Бывший член Народного собрания страны Велизар Шаламанов сказал, что эти поставки финансировали Лондон, Вашингтон и Варшава.

Ранее в Pais сообщили, что Евросоюз намерен привлечь не входящие в блок страны к закупкам оружия и боеприпасов для ВСУ.