Журналисты сообщили, что Болгария передавала Киеву оружие до начала военной спецоперации РФ на Украине. По данным расследователей, ВСУ за два года получили от Софии технику и боеприпасы на сумму более миллиарда долларов.
Как подчеркнули в Euractiv, власти заявляли, что не отправляют на Украину оружие. При этом болгарские корпорации передавали Киеву товар через зарубежных предпринимателей, отметили в СМИ.
Бывший член Народного собрания страны Велизар Шаламанов сказал, что эти поставки финансировали Лондон, Вашингтон и Варшава.
Ранее в Pais сообщили, что Евросоюз намерен привлечь не входящие в блок страны к закупкам оружия и боеприпасов для ВСУ.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.