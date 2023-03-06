У боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), видимо, не совсем хорошо обстоят дела с поставками вооружения. В Сети появилось видео, на котором украинский солдат ведёт огонь из "новейшего" натовского пулемёта MG 08 (Maschinengewehr 08), который выпускался в Германии с 1908 года. Кадры опубликовали военные корреспонденты "Русской Весны".
Отмечается, что это вариант известного станкового пулемёта Максим, он применялся ещё в Первую мировую войну. К началу Второй мировой MG 08 был уже устаревшим оружием, его применение в вермахте объяснялось нехваткой более современных пулемётов.
Сейчас это раритетное оружие снова оказалось востребовано на Украине.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.