Истребители ВКС РФ уничтожили украинские самолёты МиГ-29 и Су-27

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-27, а также вертолет Ми-8 и девять беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны РФ, Су-27 был уничтожен ВКС РФ в Запорожской области. Вертолёт Ми-8 и самолет МиГ-29 были сбиты в ДНР в результате работы российской системы противовоздушной обороны.

Кроме того, за минувшие сутки армия России уничтожила девять беспилотников.

Ранее спикер ВВС Украины Юрий Игнат признал, что российская боевая авиация серьёзно превосходит украинскую. Однако поставки западных самолётов могут исправить эту ситуацию, считает он.