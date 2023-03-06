Марков рассказал, почему нет большого наступления РФ: "Катастрофический проигрыш времени"

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков перечислил причины, почему российская армия до сих пор не перешла в наступление.

Марков назвал отсутствие наступления ВС РФ важнейшим событием этой зимы.

Он озвучил несколько версий того, почему долгожданное наступление армии РФ не произошло.

Одна из версий гласит, что ВС РФ помешали погодные условия. Из-за тёплой зимы началась распутица, а для наступления требуется твёрдая почва.

"Нужна большая группировка. А экономика России не смогла вовремя вооружить армию", — поделился предположением Марков.

Он не исключил, что России требуется превосходство в воздухе, однако пока не удалось подавить украинские ПВО.

Существует мнение, что армия РФ намерена пойти в атаку после разгрома украинского наступления. Кроме того, сейчас, возможно, ВС РФ ищут слабые стороны обороны ВСУ, однако пока она везде сильна.

Политолог заявил, что стилем ВС РФ в СВО является "катастрофический проигрыш времени".

"Россия не способна на крупное наступление", — гласит самое пессимистическое предположение.

Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал атаку диверсантов на Брянскую область.