Резников о быте после "победы": у каждого украинца под кроватью будет автомат

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина после "победы" станет милитарной страной с высокоразвитой военной культурой среди гражданских, чтобы РФ было страшно.

Об этом заявил глава минобороны Украины Алексей Резников.

"Уверен, что военная культура военной профессии должна стать трендом, как в Израиле, например", — в интервью порталу "Liga net" сказал глава ведомства.

Он отметил. что сейчас надо вооружать всё гражданское население Незалежной, а огнестрельное зарегистрированное оружие должно быть у каждого.

Когда россияне будут знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат, и оказывать сопротивление, они не раз раз подумают, подытожил Резников.