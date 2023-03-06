Украина после "победы" станет милитарной страной с высокоразвитой военной культурой среди гражданских, чтобы РФ было страшно.
Об этом заявил глава минобороны Украины Алексей Резников.
"Уверен, что военная культура военной профессии должна стать трендом, как в Израиле, например", — в интервью порталу "Liga net" сказал глава ведомства.
Он отметил. что сейчас надо вооружать всё гражданское население Незалежной, а огнестрельное зарегистрированное оружие должно быть у каждого.
Когда россияне будут знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат, и оказывать сопротивление, они не раз раз подумают, подытожил Резников.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.