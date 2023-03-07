Житель Артёмовска Брежнев: ВСУ без всяких причин стреляли по мирным людям из БТР

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Оккупировавшие Артёмовск националисты часто развлекались стрельбой по мирным жителям из пулемёта с бронетранспортёра, рассказали эвакуированные жители города.

Вывезенный в Донецк Александр Брежнев получил серьёзное ранение, когда просто вышел из дома.

"Я шёл по улице, и БТР стоял в 100-150 метрах от меня. Экипаж открыл пулемётный огонь, ранили в ногу", — пояснил он в интервью агентству РИА Новости.

По словам мужчины, он смог спрятаться в подвале, где просидел долгое время, пока его не спасли русские солдаты.

Ранее западные аналитики пришли к выводу, что даже элитные подразделения ВСУ не способны удержать Артёмовск.