Оккупировавшие Артёмовск националисты часто развлекались стрельбой по мирным жителям из пулемёта с бронетранспортёра, рассказали эвакуированные жители города.
Вывезенный в Донецк Александр Брежнев получил серьёзное ранение, когда просто вышел из дома.
"Я шёл по улице, и БТР стоял в 100-150 метрах от меня. Экипаж открыл пулемётный огонь, ранили в ногу", — пояснил он в интервью агентству РИА Новости.
По словам мужчины, он смог спрятаться в подвале, где просидел долгое время, пока его не спасли русские солдаты.
Ранее западные аналитики пришли к выводу, что даже элитные подразделения ВСУ не способны удержать Артёмовск.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.