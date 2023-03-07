Мотивированность и боеспособность ВСУ кроется в командирах, которые были взращены после "Майдана" в условиях формирования националистических батальной, заявил экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
По его словам, идеологически "заряженное" командование — выходцы из самых ультраправых нацбатов, таких как "Азов"* и "Айдар"**.
"Мотивированность и боеспособность противника обусловлена тем, что выращенные "Майданом" крайние украинские националисты, сформировавшие основу для нацистских добровольческих батальонов, были распределены по подразделениям Вооружённых сил Украины", — пояснил Рогозин.
По словам экс-главы "Роскосмоса", именно националисты сделали украинскую армию "однородной".
*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
** украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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