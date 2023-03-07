Рогозин объяснил мотивированность и боеспособность ВСУ: выращенные "Майданом"

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мотивированность и боеспособность ВСУ кроется в командирах, которые были взращены после "Майдана" в условиях формирования националистических батальной, заявил экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, идеологически "заряженное" командование — выходцы из самых ультраправых нацбатов, таких как "Азов"* и "Айдар"**.

"Мотивированность и боеспособность противника обусловлена тем, что выращенные "Майданом" крайние украинские националисты, сформировавшие основу для нацистских добровольческих батальонов, были распределены по подразделениям Вооружённых сил Украины", — пояснил Рогозин.

По словам экс-главы "Роскосмоса", именно националисты сделали украинскую армию "однородной".

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

** украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.