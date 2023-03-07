Вчера на совещании у президента Владимира Зеленского военное командование Украины высказалось за продолжение обороны Артёмовска (Бахмута). Причину, по которой Зеленский столь настойчиво упирается в Бахмут и жертвует жизнями украинских солдат, назвал политолог Марат Баширов.
По его мнению, потеря Артёмовска — это физическая смерть самого Зеленского. Его точно не станет после потери города, вопрос лишь в том, когда это произойдёт — через неделю или через восемь месяцев, написал эксперт в своём Telegram-канале.
Аналитик считает, что остаться для пиара могут жена и дети Зеленского, однако ход истории будут определять другие люди. А нынешний лидер Украины может просто исчезнуть.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.