Баширов: потеря Артёмовска — смерть для самого Зеленского

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вчера на совещании у президента Владимира Зеленского военное командование Украины высказалось за продолжение обороны Артёмовска (Бахмута). Причину, по которой Зеленский столь настойчиво упирается в Бахмут и жертвует жизнями украинских солдат, назвал политолог Марат Баширов.

По его мнению, потеря Артёмовска — это физическая смерть самого Зеленского. Его точно не станет после потери города, вопрос лишь в том, когда это произойдёт — через неделю или через восемь месяцев, написал эксперт в своём Telegram-канале.

Аналитик считает, что остаться для пиара могут жена и дети Зеленского, однако ход истории будут определять другие люди. А нынешний лидер Украины может просто исчезнуть.