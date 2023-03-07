Кива: "расстрел пленного ВСУ" — кровавая постановка от команды Зеленского с фатальным концом

"Расстрел военнопленного ВСУ", видео которого вчера появилось в Сети, это кровавая постановка от команды Зеленского с фатальным концом для солдата. Бойцу предложили сыграть роль в исполнении участвующих в расстреле гражданских в Купянске. Об этом пишет экс-депутат Рады Илья Кива.

По информации политика, казнь солдата, который спокойно курил в вырытой яме, а после лозунга "Слава Украине" был хладнокровно расстрелян из автоматов, совершила Харьковская военизированная группа молодых нацистов курируемая Главным управлением разведки (ГУР) Украины.

Они исполнили роль палачей военнопленного под Артёмовском (Бахмутом). Голос одного из расстреливающих проходит проверку, добавил Кива.

Бывший депутат также заявил, сославшись на источники в Киеве, что президент Владимир Зеленский очень доволен результатом и резонансом. И он поставил задачу раскачивать тему дальше и прорабатывать новые сценарии казней.

"Подобные кровавые шоу и военные преступления будут массовыми", — заключил Кива.

Отметим, есть и другие версии странного видео. Так, военный эксперт Даниил Безсонов и журналист ВГТРК Андрей Медведев считают, что на самом деле расстрелян был российский военнопленный, переодетый в форму ВСУ.