Киев лишился самых боеспособных солдат на Артёмовском направлении, следует из заявления украинского генерала Сергея Кривоноса.
Он напомнил, что ещё в начале феврале советовал руководству ВСУ задуматься о выводе украинских войск из Артёмовска. По его словам, уже нет смысла пытаться удержать оборону города.
"Бахмут — это мясорубка", — указал Кривонос.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что по итогам встречи с генералом Александром Сырским и главкомом ВСУ Валерием Залужным решил не отдавать приказ об оставлении Артёмовска.
"Оба генерала ответили: не отходить и усиливаться", — подчеркнул глава Украины.
7 марта советник врио руководителя ДНР Ян Гагин объявил о подготовке Киева к переброске резервов на Артёмовское направление.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.