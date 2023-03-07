Генерал ВСУ Кривонос: ситуация в Артёмовске похожа на мясорубку, нет смысла держать город

Киев лишился самых боеспособных солдат на Артёмовском направлении, следует из заявления украинского генерала Сергея Кривоноса.

Он напомнил, что ещё в начале феврале советовал руководству ВСУ задуматься о выводе украинских войск из Артёмовска. По его словам, уже нет смысла пытаться удержать оборону города.

"Бахмут — это мясорубка", — указал Кривонос.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что по итогам встречи с генералом Александром Сырским и главкомом ВСУ Валерием Залужным решил не отдавать приказ об оставлении Артёмовска.

"Оба генерала ответили: не отходить и усиливаться", — подчеркнул глава Украины.

7 марта советник врио руководителя ДНР Ян Гагин объявил о подготовке Киева к переброске резервов на Артёмовское направление.