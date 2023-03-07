RT: боевики ВСУ портят NLAW и бросают их, чтобы ракеты убивали российских военных

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики украинской армии специально портят переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW и бросают их, чтобы российские солдаты погибли в случае находки. Об этом сообщил военный корреспондент RT Валентин Горшенин.

Солдаты ВСУ отклеивают наклейку на гранатомёте и простреливают там небольшое отверстие. Когда российский военнослужащий берёт оружие на плечо, то во время выстрела кумулятивная струя попадает прямо в голову.

"Когда военнослужащие Росгвардии находят подобные гранатомёты, то они не используются против врага, а передаются в соответствующие органы", — указал Горшенин.