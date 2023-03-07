Американский журналист Сеймур Херш в разговоре с корреспондентом РИА Новости рассмеялся, когда ему сообщили про публикацию New York Times про "Северные потоки".
Надо отметить, что комментировать статью издания Херш отказался. Однако позже журналист в беседе с "Известиями" сказал, что опубликует новое расследование про газопроводы на следующей неделе.
Ранее официальные лица США заявили, что не нашли доказательств причастности российских властей к атакам на трубопроводы "Северные потоки". The New York Times сообщила, что за взрывами стоит некая проукраинская группировка, состоящая из россиян и украинцев, но при этом не подчиняющаяся напрямую Киеву.
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